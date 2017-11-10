В Борисовском районе мужчина под видом следователя выманил у заводчицы деньги и щенка

Новости Беларуси. В Борисовском районе мужчина представился следователем и выманил у местной заводчицы собак деньги и щенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он сказал женщине, что на нее прислали анонимку за жестокое обращение с животными.