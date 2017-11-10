В Борисовском районе мужчина под видом следователя выманил у заводчицы деньги и щенка

Новости Беларуси. В Борисовском районе мужчина представился следователем и выманил у местной заводчицы собак деньги и щенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он сказал женщине, что на нее прислали анонимку за жестокое обращение с животными.
Новости Беларуси. В Борисовском районе мужчина представился следователем и выманил у местной заводчицы собак деньги и щенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он сказал женщине, что на нее прислали анонимку за жестокое обращение с животными.
Находчивый лжемилиционер предложил дело решить полюбовно, за взятку: золотые вещи, 50 рублей и маленького лабрадора. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.
Злоумышленника задержали, животное и имущество вернули владелице.