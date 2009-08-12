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В Борисовской типографии произошёл взрыв

12 августа 2009 10:06
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Оглушительный хлопок раздался на улице Строителей, 33. Между вторым и третьим этажами типографии в небольшой подсобной комнате произошел взрыв.

Сообщение о ЧП поступило в местный отдел милиции ранним утром. Ударная волна выбила две двери, стекла. К счастью, никто не пострадал.

– В течение часа последствия взрыва были ликвидированы, – рассказывает директор Борисовской типографии Андрей Завацкий. – Мы работаем в обычном режиме. Выпускаем газеты, журналы, книги, учебники, брошюры. Ни материальные средства, ни оборудование не повреждены. Ущерб минимален. Уже установлены новые стекла, на днях привезут двери.

Что спровоцировало взрыв, пока сказать сложно. В подсобке хранились запчасти, списанное оборудование, разные «железяки» для хозяйственных нужд. В комнату никто не заходил уже около месяца, сообщает газета «Беларусь сегодня».

# происшествия

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