В Борисове задержана пенсионерка-карманница

По подозрению в серии карманных краж сотрудники милиции задержали в Минске 60-летнюю борисовчанку.

В последние недели в столице было совершено несколько схожих по обстоятельствам карманных краж. Жертвами злоумышленников становились пенсионеры, причем преступления совершались в день получения ими пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Задержание жительницы Борисова произошло 2 апреля в 12.10 на улице Долгобродской. Десятью минутами ранее воровка в продовольственном магазине по улице Уральской совершила кражу Br400 тыс. из кармана 72-летнего пенсионера. Потерпевший зашел в магазин сразу же после получения пенсии в местном почтовом отделении.

Кроме пожилой женщины были задержаны две ее возможные подельницы 38 и 33 лет. Одна отвлекала внимание жертвы, другая была за рулем автомобиля «Ауди-А4», на котором пытались скрыться подозреваемые.

При осмотре автомобиля и личном досмотре задержанных были обнаружены весьма специфичные приспособления: лезвия и три разнокалиберных пинцета.

Как отметил заместитель начальника оперативно-поискового отдела ГУВД Александр БИЗЮК, не исключена причастность преступной группы к серии карманных краж, совершенных у пенсионеров. В настоящее время отделом дознания предварительного расследования Партизанского РУВД в отношении 60-летней борисовчанки (ранее уже судимой за аналогичное преступление) возбуждено уголовное дело по ст.205, ч.1 УК («Кража»).

Задержанная водворена в изолятор временного содержания. В отношении ее предполагаемых подельниц проводятся дополнительные следственные действия.