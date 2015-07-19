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В Борисове два человека погибли при пожаре в частном доме 19 июля

19 июля 2015 10:44
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Новости Беларуси. Трагедия в Минской области. Ночью 19 июля два человека погибли в Борисове при пожаре в частном доме. О возгорании на пульт МЧС сообщили очевидцы. К сожалению спасти пожилую женщину, хозяйку дома, не удалось. В огне также погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Специалисты выясняют и причины произошедшего.

А в Кобринском районе Брестской области из-за взрыва газа на воздух фактически взлетела летняя кухня. Ударной волной одну из стен попросту снесло, повыбивало стекла. Серьезно пострадал пожилой мужчина, который в этот момент находился в пристройке. С ожогами 90% тела он доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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