В больницах Беларуси находятся шесть человек, пострадавших от взрыва в Пинске

В такой беде людя важен даже простой совет. Так было с одной молодой женщиной. Она позвонила Нине Кохнович в двенадцать часов ночи и сказала: «Нина Ивановна, он умер ... Что мне делать?». И Нина Ивановна ответила: "Пока - просто поплачьте. А об организации похорон не думайте, все сделает предприятие», сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Звязду».

Нина Кохнович,председатель городского Совета депутатов:

Сначала нужно было достойно похоронить людей, поддержать в это время их близких. А потом браться за решение их проблем. В некоторых возникла необходимость срочно устраиваться на работу или менять ее место. Так, одну женщину, которая работала педагогом в районе и ездила на работу каждый день, перевели в один из детских садов города. Устроили на работу мать одного из погибших. В одной семье сын заканчивает учебу в столичном университете. Парень имел намерение остаться в Минске, но сейчас он пожелал приехать в Пинск, чтобы поддерживать мать, и ему будет найдено место работы здесь. Многим потребовалась медицинская помощь: стресс и горе, что навалилось врасплох, обострили хронические заболевания, добавили новых. Отец одного из погибших, житель Столинского района, уже госпитализированы в райбольницу. Все семьи по очереди посещают участковые врачи, и выясняется, что некоторым нужна лечение в стационаре. Оно постепенно организуется.

Мы собираемся не ограничиваться нынешней помощью, а всячески поддерживать эти семьи и впредь. Так случилось, что все, кто погиб и пострадал, были хорошими работниками, порядочными людьми, опорами в семьях. С потерей некоторых семьи потеряли основных кормильцев. Поэтому женам, детям, родителям нужно всячески помочь.



Не остается в стороне и общественность Пинска. Некоторым оказывается адресная помощь. Пинский футбольный клуб «Волна» провел на местном стадионе матч с командой из Сморгони, а деньги от продажи билетов передал семье Евгения Рапуты. Евгений погиб, оставил маленького сына, который болеет и нуждается в периодическом лечении.



При храме Святой Варвары в Пинске открыт благотворительный счет: «Приорбанк» ЦБУ 506 г. Пинск, код 153001749, УНП 200320085 р / с 3015520162218, на который можно перечислять деньги, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Звязду».

Первые взносы от предприятий, организаций, бизнесменов уже поступили. Потом церковная община вместе с городским Советом депутатов создадут комиссию, чтобы распределить эти средства.

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