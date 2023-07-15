В Бобруйске сгорела квартира – погибли две женщины и мужчина

Новости Беларуси. В Могилевской области 15 июля произошли три пожара. Есть жертвы. В многоэтажке Бобруйска сгорела квартира, погибли три человека – две женщины и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстоятельства произошедшего устанавливают территориальные отделы Следственного комитета. Проверка назначена и для расследования причин еще одного ЧП. В Могилевском районе произошло возгорание в производственном помещении частного предприятия, производившем нетканые материалы. Предварительно ущерб составил порядка 400 тысяч евро. Ликвидировано возгорание и на молочно-товарной ферме в Шкловском районе.