Прямой эфир

В Бобруйске сгорела квартира – погибли две женщины и мужчина

15 июля 2023 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилевской области 15 июля произошли три пожара. Есть жертвы. В многоэтажке Бобруйска сгорела квартира, погибли три человека – две женщины и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске сгорела квартира – погибли две женщины и мужчина-1

Обстоятельства произошедшего устанавливают территориальные отделы Следственного комитета. Проверка назначена и для расследования причин еще одного ЧП. В Могилевском районе произошло возгорание в производственном помещении частного предприятия, производившем нетканые материалы. Предварительно ущерб составил порядка 400 тысяч евро. Ликвидировано возгорание и на молочно-товарной ферме в Шкловском районе.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Предложил бывшей «отработать» долг. СК задержал белоруса за организацию проституции
14 июля 2023 07:11

Предложил бывшей «отработать» долг. СК задержал белоруса за организацию проституции

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления
13 июля 2023 10:41

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления

В Минске три подростка надругались над Госфлагом, повредили чужой автомобиль и другое имущество
13 июля 2023 07:46

В Минске три подростка надругались над Госфлагом, повредили чужой автомобиль и другое имущество