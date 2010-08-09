В Бобруйске погиб водитель из-за упавшего на автомобиль дерева

В Беларуси прошел ураган, третий за минувшие две недели. Более двух тысяч населенных пунктов остались без света минувшей ночью. Особенно пострадали Гродненская, Витебская и Гомельская области. Там порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

В половине населенных пунктов энергоснабжение пока не восстановлено, работы продолжаются.

Александр Коновальчик, первый заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в Республике Беларусь:

– Восстановительные работы ведутся во всех областях Беларуси. Задействовано 323 единицы техники, 1143 человека.

В Бобруйске из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Водитель погиб. Кроме того в республике за минувшие сутки произошло более 30 пожаров. А в Гомеле был установлен температурный рекорд нынешнего лета – без одной десятой 39 градуса.

Фото - bobr.by