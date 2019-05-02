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В Берёзовке женщина вытолкнула в окно жаловавшуюся на жизнь соседку

02 мая 2019 09:13
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Новости Беларуси. В городе Берёзовке Лидского районе женщина вытолкнула соседку в окно, когда та сказала, что хочет умереть.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 1 мая в одном из общежитий города. На общей кухне, где вместо лоджии натянуты верёвки для сушки белья, находились три гражданки.  

Примерно в 11:40 44-летняя женщина развешивала постиранные вещи. В какой-то момент к ней подошла 51-летняя соседка и стала рассказывать о своих проблемах. Гражданка добавила, что хочет умереть. После этого подозреваемая не сдержалась и вытолкнула соседку в окно.  

Поняв, что сделала, женщина попыталась поймать соседку, схватила её за ногу, но не удержала. Гражданка упала с высоты третьего этажа на бетон, ударившись головой. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Отмечается, что ранее между соседками конфликтов не было, алкоголем они не злоупотребляли. В момент происшествия женщины были нетрезвыми.  

Весной 2019 года в Полоцке был убит мужчина.  

В преступлении подозреваются трое парней – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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