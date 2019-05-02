В Берёзовке женщина вытолкнула в окно жаловавшуюся на жизнь соседку

Новости Беларуси. В городе Берёзовке Лидского районе женщина вытолкнула соседку в окно, когда та сказала, что хочет умереть.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 1 мая в одном из общежитий города. На общей кухне, где вместо лоджии натянуты верёвки для сушки белья, находились три гражданки.

Примерно в 11:40 44-летняя женщина развешивала постиранные вещи. В какой-то момент к ней подошла 51-летняя соседка и стала рассказывать о своих проблемах. Гражданка добавила, что хочет умереть. После этого подозреваемая не сдержалась и вытолкнула соседку в окно.

Поняв, что сделала, женщина попыталась поймать соседку, схватила её за ногу, но не удержала. Гражданка упала с высоты третьего этажа на бетон, ударившись головой. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечается, что ранее между соседками конфликтов не было, алкоголем они не злоупотребляли. В момент происшествия женщины были нетрезвыми.

Весной 2019 года в Полоцке был убит мужчина.