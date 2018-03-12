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В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист

12 марта 2018 14:57
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Новости Беларуси. Дорога без алкоголя. Акция «Трезвый водитель» проходит в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист -1

За неделю сотрудники ГАИ на дорогах региона задержали почти 100 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Обратили внимание госавтоинспекторы и на пешеходов, которые нарушают правила.

В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист -3

В Березинском районе под колеса легковушки попал велосипедист. По предварительной информации, мужчина был нетрезв. Не справился с управлением и упал на дорогу. Сейчас он в больнице.

В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист -5

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Миноблисполкома:
Мы обращаемся к гражданам и призываем не оставаться равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 либо 102. Водителям напоминаем о том, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования, предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист -7

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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