В Березинском районе под колеса легкового автомобиле попал велосипедист

В Березинском районе под колеса легковушки попал велосипедист. По предварительной информации, мужчина был нетрезв. Не справился с управлением и упал на дорогу. Сейчас он в больнице.

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Миноблисполкома:

Мы обращаемся к гражданам и призываем не оставаться равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 либо 102. Водителям напоминаем о том, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования, предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.