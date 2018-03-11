В Березинском районе нетрезвый велосипедист упал на дорогу перед ехавшим Renault

Новости Беларуси. Вечером 10 марта автомобиль Renault Laguna сбил велосипедиста.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, машина двигалась в направлении деревни Слобода Березинского района. В ту же сторону на велосипеде ехал нетрезвый гражданин. 39-летний мужчина не справился с управлением и упал на дорогу перед Renault.

Водитель машины экстренно затормозил, но автомобиль всё равно задел передним бампером лежавшего на проезжей части гражданина. Велосипедиста доставили в медучреждение. Имеется информация, что у пострадавшего сломаны рёбра.

Зимой 2018 года в Светлогорском районе на велосипедиста был совершён двойной наезд.