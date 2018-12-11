В Березино неизвестный угнал и сжег незапертый автомобиль

Новости Беларуси. В Березино неизвестный угнал и сжег автомобиль.

По информации УВД Миноблисполкома, неизвестный угнал Volvo, совершил на автомобиле мелкое ДТП, уничтожил транспортное средство, а еще нашел в салоне банковскую карточку, с которой похитил средства.

Все случившееся злоумышленник смог сделать без особых усилий – хозяин машины припарковал ее на ночь, оставил дверь незапертой, а в замке зажигания были ключи. Рядом с банковской картой находилась записка, на которой были написаны цифры пин-кода.