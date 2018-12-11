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В Березино неизвестный угнал и сжег незапертый автомобиль

11 декабря 2018 08:16
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Новости Беларуси. В Березино неизвестный угнал и сжег автомобиль. 

По информации УВД Миноблисполкома, неизвестный угнал Volvo, совершил на автомобиле мелкое ДТП, уничтожил транспортное средство, а еще нашел в салоне банковскую карточку, с которой похитил средства. 

Все случившееся злоумышленник смог сделать без особых усилий – хозяин машины припарковал ее на ночь, оставил дверь незапертой, а в замке зажигания были ключи. Рядом с банковской картой находилась записка, на которой были написаны цифры пин-кода. 

В Березино неизвестный угнал и сжег незапертый автомобиль-1

Фото: УВД Миноблисполкома

Злоумышленник не смог далеко уехать на автомобиле – столкнулся с деревом. Автомобиль бросили и уничтожили. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей. 

С банковской карточки сняли 940 рублей. 

Устанавливается личность человека, который совершил преступление. Правоохранители имеют в распоряжении его изображение. 

В Березино неизвестный угнал и сжег незапертый автомобиль-4

Фото: УВД Миноблисполкома 

Если вы узнали человека, изображенного на фото, просьба сообщить по телефонам 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14. Гарантируется конфиденциальность. 

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# Авария в Минской области # происшествия

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