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В Беловежской пуще итальянец застрелил самку зубра, занесенного в Красную книгу

06 ноября 2010 15:22
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Руководитель охоты лесничий Язвинского лесничества Николай Пилютик знал, что территория, на которой он разрешил охотиться итальянцу, относится к заповедной зоне НП «Беловежская пуща». Здесь разрешены только мероприятия по ее охране и научным исследованиям. Охота на зубра запрещена: животное занесено в Красную книгу Республики Беларусь. К тому же у руководителя охоты не было разового разрешения на добычу зубра резервного генофонда и охотничьей путевки к нему.

Участник незаконной охоты итальянец Фаччини Карло отстрелил самку зубра. По словам свидетелей, расстроился, мол, перепутал с большим кабаном. В результате ГПУ НП «Беловежская пуща» причинен ущерб на сумму 9 975 000 рублей (285 базовых величин), сообщает ctv.by  со ссылкой на «Гродненскую правду». Немецкая фирма «Вестфалия», заключившая договор на охоту с ГПУ НП «Беловежская пуща», полностью возместила причиненный ущерб и уплатила штрафные санкции на общую сумму 25 715 евро.

Действия Николая Пилютика  квалифицированы по ч.4 ст.282 УК РБ – незаконная охота на территории национального парка, незаконная добыча диких животных,  включенных в Красную книгу Республики Беларусь, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, сообщает ctv.by  со ссылкой на «Гродненскую правду».
Михаил Разуваев, прокурор Свислочского района:

Суд Свислочского района признал теперь уже мастера леса Язвинского лесничества Пилютика виновным в предъявленном ему обвинении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.Учитывая  возмещение ущерба в полном объеме, чистосердечное раскаяние Пилютика в содеянном, в отношении его применен испытательный срок на один год, по истечении которого будет решен вопрос о приведении в исполнение назначенного ему наказания.

# происшествия

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