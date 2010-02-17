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В Бельгии следователи назвали основные версии причин железнодорожной катастрофы под Халле

17 февраля 2010 09:36
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Это сбой в системе управления, проезд на красный сигнал семафора и сильный снегопад.

Помочь установить точную причину столкновенья двух поездов может один из машинистов, который выжил после аварии. Сейчас он в больнице.

По последним данным, жертвами трагедии под Халле стали 18 человек, раненых – свыше сотни.

Обещания властей провести расследование и найти виновных вызвало совершенно неожиданную реакцию бельгийских железнодорожников. Они объявили забастовку. Машинисты протестуют против плохих условий труда, в частности – изношенности железнодорожного оборудования. По их мнению, именно это послужило причиной катастрофы.

# происшествия

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