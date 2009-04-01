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В Бельгии от взрыва в пекарне пострадали 26 человек

01 апреля 2009 07:53
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Они госпитализированы. Причины взрыва выясняют. Здание частично разрушено. Поисковая операция продолжается. На месте ЧП работают спасатели с собаками.
# происшествия

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