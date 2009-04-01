В Бельгии от взрыва в пекарне пострадали 26 человек

Житель из американского штата Огайо не справился с управлением табуреткой и попал в аварию

По сообщению информагенств, виновником дорожно-транспортного происшествия стал американец Кайл Вигл, который в собственном гараже создал транспортное средство, состоящее всего-навсего из табурета и самоходной газонокосилки.