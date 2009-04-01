В Бельгии от взрыва в пекарне пострадали 26 человек

Норвежский священник Пааль Дале использовал во время таинства крещения младенца газированный лимонад, сообщают информагентства.
По сообщению информагенств, виновником дорожно-транспортного происшествия стал американец Кайл Вигл, который в собственном гараже создал транспортное средство, состоящее всего-навсего из табурета и самоходной газонокосилки.
Сразу несколько операций по спасению людей провели сотрудники МЧС.
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