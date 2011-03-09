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В «Белавиа» прокомментировали инцидент во время рейса Киев-Минск

09 марта 2011 12:01
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ЧП случилось вскоре после вылета из аэропорта «Борисполь». Пассажиры почувствовали запах дыма. Пилоты приняли решение вернуться в украинскую столицу. Самолет благополучно приземлился.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Спустя несколько часов пассажиры смогли вылететь в Минск другим рейсом. Причинами инцидента в авиакомпании «Белавиа» называют технические неполадки.

Глеб Пархамович, первый заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:
Специалисты выехали в Киев, произвели осмотр самолета, обнаружили, что ситуация сложилась из-за поломки хомута, который соединяет две трубки для отбора воздуха в систему кондиционирования, сразу же на месте устранили неисправность. И самолет вылетел в Минск.
На следующий день самолет уже был в расписании. Пожара никакого не было, был неприятный запах.

# происшествия

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