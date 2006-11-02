В Беларуси зафиксирован еще один случай отравления суррогатным алкоголем

Вслед за Ошмянским районом и Смолевичами, где пострадали десятки людей, печальный список пополнил и Полоцк.

Начиная с 23 октября, в городскую больницу стали поступать пациенты с признаками токсического гепатита. Все пострадавшие злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни. По факту массового отравления суррогатным алкоголем Полоцкий ГОВД возбудил уголовное дело.

Тем временем в столичном вытрезвителе усиливают меры безопасности. Сюда доставили смирительное кресло. Необходимость вызвана тем, что нередко пациенты вытрезвителя пытаются выяснять отношения между собой при помощи силы. Особо буйных и будут сажать в специальное кресло. Если подобная мера будет эффективной, то в медвытрезвителе появится еще три таких кресла. Кроме того, здесь планируют установить еще три видеокамеры к уже имеющимся тринадцати.