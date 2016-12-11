В Беларуси за прошедшие сутки утонули 18 рыболовов: стоит ли жажда улова риска для жизни

Новости Беларуси. Спасатели и милиция усилили охрану водоемов. За минувшие сутки по нашей информации утонули 18 рыбаков. Еще нескольких человек удалось спасти. В столичном регионе введен запрет выхода на лед.

Однако это останавливает не всех. Спасатели и водолазы отправились в совместные рейды. Не прекращаются и тренировки по спасению беспечных любителей подледной рыбалки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В считанные секунды на призыв о помощи у полыньи оказываются водолазы и спасатели. Профессионалы снова и снова отрабатывают спасение рыбаков на тонком льду. Но в жизненном сценарии такого хэппи-энда могло и не быть. Роль рыбака-экстремала сыграл опытный водолаз Денис. Он знает немало историй, от которых холодок по телу.

Денис Чешун, главный водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Наступает переохлаждение организма, происходит остановка сердца, и человек уходит под воду. У нас на все про все 5 минут. Добраться до человека, спасти.

Кстати, прорубить полынью для учений водолазам удалось всего за несколько ударов. То есть лед не только тонкий, но и хрупкий. Следствие частых оттепелей. Но кому рыбалка пуще неволи, на берегу не сидится. Спасатели и водолазы отправляются в рейды, пытаясь вразумить заядлых рыбаков. Те на уговоры не клюют. Штрафные же санкции запретом не предусмотрены.

Алексей Воробьев, заместитель начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: Организованы совместные рейды работников ОСВОДа, милиции с целью предупреждения выхода людей на лед. Им попытаются разъяснить всю опасность их действий с той целью, чтобы отсрочить их зимнее увлечение рыбалкой.

Вот и сегодня на Минском море, несмотря на запрет, рыбаков на льду – пруд пруди. Мы не без опасений отваживаемся пообщаться с тем, кто ближе всего от берега.

Андрей заверяет: толщина льда – 7 сантиметров. Тоньше вес одного человека уже не выдержит.

Андрей сегодня открыл зимний сезон. И хотя, признается, поспешно, о мерах безопасности не забыл.

Андрей Синкевич, рыболов:

У меня есть спасалки. Если что, могу выкарабкаться. Дело ж не в улове, дело в удовольствии посидеть на берегу. Сам процесс.

Добыча невелика. Пойманного окунька Андрей великодушно отпустит, на уху все равно не хватит. А вот тем, кто подсел на крючок рискованного зимнего хобби и забывает о границах собственной безопасности, время задуматься: стоит ли жажда улова риска для жизни.