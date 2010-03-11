В Беларуси впервые украли «Хаммер», принадлежащий, по слухам, создателю «Ласкового мая» Андрею Разину

Удивительно то, что произошло это событие в глухой деревеньке Витебской области.

По слухам, владелец машины Андрей Разин — создатель первого в СССР бой-бэнда «Ласковый май».

Сегодня деревенька Глинище в Полоцком районе «прославилась» благодаря автоугонщикам. Здесь похитили «Хаммер», который, по слухам, принадлежит создателю знаменитого бойз-бэнда «Ласковый май» Андрею Разину.

Приехал в белорусскую провинцию на дорогом внедорожнике друг шоумена, управлявший авто по доверенности. Он и обратился с заявлением в милицию. На несколько дней мужчина оставил джип во дворе своего дома. А вернувшись, не нашел автомобиль на месте парковки.

Максим Кирпиченок, заместитель начальника Полоцкого РОВД

Автомобиль «Хаммер» похитили со двора дома. Возбуждено уголовное дело. Созданы оперативно-следственные группы, которые проводят проверку по данному факту. Прорабатываются разные версии, устанавливается местонахождение похищенного автомобиля.

Официально машина с российскими номерами зарегистрирована на жительницу Москвы. Вероятно, что к розыску автомобиля подключатся и оперативники из приграничных российских регионов. Отсюда до границы с Россией всего 60 километров.

В этой белорусской деревеньке еще надолго осядет звездная пыль золотистого металлика российского музыканта. Угнанный авто 2005 года выпуска владелец оценил в 50 тысяч долларов.

В ГАИ Витебской области на учете – 8 «Хаммеров». На эту престижную марку угонщики замахнулись впервые.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания «СТВ», Витебская область.