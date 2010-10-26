В Беларуси возросло количество случаев выявления поддельных российских рублей

В МВД Беларуси отмечают, что за 9 месяцев этого года на территории страны было зарегистрировано 1197 фактов фальшивомонетничества, из них порядка 45 процентов связаны с обнаружением российских лжеденег. Все это происходит на фоне сокращения случаев распространения поддельных долларов США и евро.

В большинстве своем фальшивки ввозятся из России добросовестными сбытчиками – гастарбайтерами, выезжающими за товаром предпринимателями, гражданами, совершающими туристические и гостевые поездки.

Только за 20 дней октября возбуждено 72 уголовных дела по изъятию поддельных российских банкнот: номиналом 5 тысяч рублей ЦБ РФ – 7 фактов, номиналом 1 тысяча рублей ЦБ РФ – 65. Чаще всего последние всплывают в Минске, а также приграничных с Россией областях.

Как правило, поддельная российская валюта изготовлена на струйном принтере и состоит из 2-х склеенных между собой листов. Следует обращать внимание на: водяной знак (по сравнению с подлинной банкнотой наблюдается нечетко, имеет меньший контраст); защитную нить (на оборотной стороне лжебанкноты края выходов защитной нити на поверхность неровные, выделяются более четко) и микротекст (знаки имеют значительные расплывы краски, читаются плохо либо не читаются); скрытое изображение (кипп-эффект). Справа внизу от изображения памятника находится ленточка, на которой отсутствует кипп-эффект: в подлинных купюрах при боковом освещении просматриваются буквы «РР»; микроперфорацию, которая проверяется на просвет (указан номинал банкноты). Для фальшивых денег характерно наличие сквозных микроотверстий различной величины, интервалы между которыми неодинаковы, линии строк искривлены, сообщает www.ctv.by.