В Беларуси восстановлено электроснабжение обесточенных населенных пунктов

В результате прошедшего снегопада в Михановичах Минского района без света временно остались более 160 человек.

Также была повреждена линия электропередач в Любаньском районе, где без электроэнергии остались порядка 180 домов. Аварийные службы оперативно устранили чрезвычайную ситуацию. Как сообщили в МЧС, серьезных аварий, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Ситуация постоянно под контролем. Налажено взаимодействие аварийно-спасательных служб в центре и регионах. Основная же нагрузка на коммунальных, дорожных службах, Госавтоинспекции.

ГАИ рекомендует начинающим водителям воздержаться от поездок. Снег, метель, гололедица - все это усложняет обстановку на дорогах. В этих условиях автолюбители и пешеходы должны быть предельно внимательными и осторожными. Водителям следует заранее снижать скорость, отказаться от резких маневров и торможений. Пассажиры не должны забывать о ремнях безопасности, а пешеходы - о световозвращающих элементах.