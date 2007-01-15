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В Беларуси вновь объявлено штормовое предупреждение

15 января 2007 10:46
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Скорость ветра по республике сегодня - до 25 метров в секунду. Самый сильный - до 30 метров в секунду - ожидается в Могилевской области. Такого шквалистого ветра в Беларуси не было давно, утверждают специалисты. Напомним, что штормовое предупреждение в республике уже объявлялось 11 января. Тогда максимальная скорость ветра составляла 27 метров в секунду, при этом от стихии пострадали 67 районов страны. Частично были повреждены 46 жилых домов и почти 180 сельскохозяйственных зданий, обесточены около 900 населенных пунктов.
# происшествия

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