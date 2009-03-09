В Беларуси увеличилось число аварий

Причина тому – гололед. Довольно скользкую ситуацию в столице вызвали дождь и ночная минусовая температура.

Рабочие приводят в порядок проезжую часть даже ночью. Сложнее – с пешеходными дорожками. Только в Минске за минувшие сутки обратились к медикам с травмами около 500 человек, 30 госпитализированы. В столичные клиники продолжают поступать минчане, которые получили травмы за пределами города.

И в ближайшие дни синоптики обещают далеко не весеннюю погоду – мокрый снег, туман и гололедицу. Госавтоинспекция призывает к предельной осторожности за рулем. Водителям рекомендуют выбирать минимальную скорость движения, соблюдать дистанцию, не рисковать при обгонах и включать ближний свет фар. А пешеходам – двигаться по тротуарам осторожно, мелкими шагами.