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В Беларуси увеличилось число аварий

09 марта 2009 11:54
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Причина тому – гололед. Довольно скользкую ситуацию в столице вызвали дождь и ночная минусовая температура.

Рабочие приводят в порядок проезжую часть даже ночью. Сложнее – с пешеходными дорожками. Только в Минске за минувшие сутки обратились к медикам с травмами около 500 человек, 30 госпитализированы. В столичные клиники продолжают поступать минчане, которые получили травмы за пределами города.

И в ближайшие дни синоптики обещают далеко не весеннюю погоду – мокрый снег, туман и гололедицу. Госавтоинспекция призывает к предельной осторожности за рулем. Водителям рекомендуют выбирать минимальную скорость движения, соблюдать дистанцию, не рисковать при обгонах и включать ближний свет фар. А пешеходам – двигаться по тротуарам осторожно, мелкими шагами.

# происшествия

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