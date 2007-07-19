В Беларуси устраняют последствия стихии

Более 140 населенных пунктов были обесточены в Беларуси из-за сильного ветра минувшей ночью. Его порывы достигали 23 метров в секунду.

В основном ущерб нанесен населенным пунктам Могилевской области. Сильным ветром повреждены кровли 80 жилых домов и 61 сельскохозяйственных здания. А в деревне Городец Шкловского района от молнии погиб мужчина.

Энергоснабжение отключилось у 152 трансформаторных подстанций и в 109 населенных пунктах. В большинстве из них электроснабжение уже восстановлено.

По предварительным данным, были повреждены кровли 128 объектов, в том числе 60 жилых домов. Подразделения МЧС более 30 раз выезжали на ликвидацию завалов на дорогах и уборку аварийных деревьев.

Пострадала от урагана и Минская область, правда в меньшей степени - ущерб причинен 21 жилому дому. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, от разряда молнии ночью погибли двое мужчин - белорус и россиянин. Первый трагический случай произошел в Шкловском районе Могилевской области, другой - в Бешенковичском районе Витебской.

