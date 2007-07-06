В Беларуси разгулялась непогода

Накануне в четырех районах Гомельской области порывами сильного ветра повреждены линии электропередач.

В результате обесточено 99 населенных пунктов области. Наиболее пострадал Лельчицкий район, где без электроэнергии остается 47 деревень и 33 молочно-товарные фермы.

В Брестской области в результате сильных порывов ветра вышло из строя 5 трансформаторных подстанций, 134 населенных пункта остались без электричества.

Кроме того, в Ганцевичском и Лунинецком районах за минувшую ночь выпала почти полуторамесячная норма осадков. В отдельных населенных пунктах Брестской области подтоплены дома. А проведение в Бресте юношеской спартакиады по академической гребле и вовсе приостановлено. Сейчас в населенных пунктах проводятся восстановительные работы. В большинстве пунктов электроэнергия уже возобновлена.

Тем временем, погода сегодня резко ухудшилась. Сильные продолжительные дожди пройдут по всей Беларуси. А по востоку - с грозами. Ветер будет достигать порывов до 20 метров в секунду. Ветреная с сильными дождями погода сохранится и в выходные.

Гидрометеоцентр распространил по республике штормовое предупреждение на завтра. По этой причине всем водителям рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах.