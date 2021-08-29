В Беларуси растёт кибермошенничество. Количество преступлений увеличилось на 70%

Новости Беларуси. В Беларуси по-прежнему наблюдается рост киберпреступности. Кража денежных средств с банковских счетов – самая частая проблема. По сравнению с 2020 годом количество таких преступлений увеличилось на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная причина успеха мошенников – доверчивость и недостаточная цифровая грамотность населения. В обход уже известным схемам киберпреступлений злоумышленники придумывают новые методы.

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Самое распространенное сегодня – звонок от якобы правоохранителей. Мошенник представляется сотрудником органов порядка и просит помочь в раскрытии преступления. Жертва идет на контакт, выполняет просьбы подставного милиционера. После этого со счетов потерпевшего пропадают деньги.