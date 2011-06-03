В Беларуси продают фальшивые доллары

Поддельные стодолларовые купюры изъяты у валютчиков в Витебске. Трое безработных жителей Витебска и Орши успели продать на черном рынке 2000 долларов поддельными банкнотами. Правоохранительные органы уже установили пять фактов сбыта поддельной валюты.

Фальшивые купюры в Витебске валютчики сбывали возле крупного торгового центра и отделения банка. С «липовой зеленью» менялы засветились и на Минщине. Задержали продавцов фальшивок как раз в момент очередной обменной операции.

Печатались поддельные доллары за пределами Беларуси. Вероятно, что фальшивая валюта — «импорт» из России. Изъятые купюры — не подделки так называемого «суперкласса», но качества достаточно высокого. При задержании с собой у валютчиков были три поддельные стодолларовые купюры.

Валентин Смоляков, начальник второго отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома:

Данные факты зарегистрированы и на территории города Борисова Минской области. Данные купюры изъяты, привлечены к материалам уголовного дела.

Покупая валюту на черном рынке, попасться на удочку фальшивомонетчиков рискует каждый. Некоторые уже научены горьким опытом, когда в условиях даже не дефицита валюты, а, скорее, времени, хочешь поменять деньги на скорую руку. В итоге на руках — фальшивые картинки.

В отношении каждого из задержанных в Витебске возбуждено уголовное дело. Если их вина будет полностью доказана, то молодые люди могут провести за решеткой до 7 лет. А если следствие установит, что валютчики действовали как организованная группа, то и все 17, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».