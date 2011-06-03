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В Беларуси перекрыт канал поставок польского мяса

03 июня 2011 12:24
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Нелегальный канал поставок импортного мяса перекрыт милицией и УДФР КГК по Брестской области.

По данным следствия, организатором этого бизнеса был 28-летний мужчина из Жабинки. Кроме него, в состав преступной группы входили еще три человека – два его земляка и один брестчанин. Схема поставок была проста: мясо ввозилось из Польши в тайниках, оборудованных в автомобилях, а затем продавалось в Беларуси.

Правоохранители посчитали, что только за последние полгода контрабандистам удалось заработать около 700 миллионов рублей. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы возбудить уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает газета «Заря».

# происшествия

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