В Беларуси перекрыт канал поставок польского мяса

Нелегальный канал поставок импортного мяса перекрыт милицией и УДФР КГК по Брестской области.

По данным следствия, организатором этого бизнеса был 28-летний мужчина из Жабинки. Кроме него, в состав преступной группы входили еще три человека – два его земляка и один брестчанин. Схема поставок была проста: мясо ввозилось из Польши в тайниках, оборудованных в автомобилях, а затем продавалось в Беларуси.



Правоохранители посчитали, что только за последние полгода контрабандистам удалось заработать около 700 миллионов рублей. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы возбудить уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает газета «Заря».