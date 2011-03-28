В Беларуси перекрыт канал незаконной миграции: планировалось переправить 1400 грузинов

Двое российских, четверо грузинских и двое белорусских граждан организовали незаконный транзит через территорию Беларуси в Россию и обратно не менее 1400 грузинских нелегалов.

По данным следствия, клиентам предоставлялись заведомо ложные сведения для миграционных карт, их встречали и обеспечивали жильем в Минске. При транспортировке людей из одной страны в другую использовались повышенные меры конспирации. В частности, условные обозначения и система паролей, спецоборудование для отслеживания радиосигнала правоохранителей Беларуси и России. Преступная организация существовала с 2008 по 2010 год.

Дмитрий Данильчик, заместитель начальника Главного следственного управления МВД Республики Беларусь:

Группа состояла из порядка 8 человек. Значительная часть преступной группы находилась на территории России. Группа работала на Белорусском вокзале. В ее состав входили граждане Грузии, которые взаимодействовали с местными правоохранителями и другими людьми, обеспечивающими безопасность пребывающих незаконных мигрантов.

Группировка была интернациональнаой. Организатор данной преступной схемы — гражданин Грузии, имеющий вид на жительство в Беларуси.

К уголовной ответственности в настоящее время привлечены 8 человек, 6 из них заключены под стражу.

В МВД напомнили, что с 2000 года между Россией и Грузией установлен визовый режим въезда и выезда граждан, тогда как между Беларусью и Грузией существует безвизовый режим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».