В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина

Новости Беларуси. Биткоин сейчас у всех на слуху. Все из-за роста его котировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год криптовалюта подросла с 900 долларов практически до 16 тысяч долларов. Заработать на этом пробуют не только инвесторы.