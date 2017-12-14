В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина

Новости Беларуси. Биткоин сейчас у всех на слуху. Все из-за роста его котировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Биткоин сейчас у всех на слуху. Все из-за роста его котировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 2017 год криптовалюта подросла с 900 долларов практически до 16 тысяч долларов. Заработать на этом пробуют не только инвесторы.
К сотрудникам милиции Бреста обратился минчанин, который летом договорился о продаже 0,83 биткоина и его попросту развели. Участники сделки встретились в кафе. Оговоренная сумма была переведена через интернет-биржу. За время ожидания завершения транзакции потенциальный покупатель успел скрыться, так и не заплатив за биткоин. Милиция пытается установить личность злоумышленника.