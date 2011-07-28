В Беларуси из-за прошедшей грозы пострадали 16 населенных пунктов

В Мозырском районе разряд молнии попал в трансформаторную подстанцию. Без света остались 20 населенных пунктов, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

В Ельском районе в грозу загорелось неэксплуатируемое здание молочно-товарной фермы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В очередной раз оказался подтопленным Витебск. Накануне вечером в городе выпала почти половина среднемесячной нормы осадков. Подтоплены подвалы, участки автодороги, более чем на час остановилось движение двух троллейбусных маршрутов. Сильный ливень был и в Мозыре.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода будет пасмурной.