Прямой эфир

В Беларуси из-за прошедшей грозы пострадали 16 населенных пунктов

28 июля 2011 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мозырском районе разряд молнии попал в трансформаторную подстанцию. Без света остались 20 населенных пунктов, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

В Ельском районе в грозу загорелось неэксплуатируемое здание молочно-товарной фермы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В очередной раз оказался подтопленным Витебск. Накануне вечером в городе выпала почти половина среднемесячной нормы осадков. Подтоплены подвалы, участки автодороги, более чем на час остановилось движение двух троллейбусных маршрутов. Сильный ливень был и в Мозыре.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода будет пасмурной.

# общество # происшествия # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе рухнула водонапорная башня
27 июля 2011 18:30

В Минском районе рухнула водонапорная башня

27 июля 2011 14:37

Чудесное спасение: женщина почти сутки провисела в автомобиле на краю обрыва

27 июля 2011 14:27

В южнокорейском городе Чхунчхон под оползнями погибли около 20 человек