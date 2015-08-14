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В Беларуси из-за непогоды 13 августа пострадали 16 населенных пунктов

14 августа 2015 17:43
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за непогоды пострадали 16 населенных пунктов. Грозовой фронт, прошедший накануне по территориям Гомельской, Минской и Могилевской областей, повредил крыши девяти жилых домов и свыше сорока сельскохозяйственный построек. Порывы ветра достигали двадцати метров в секунду. Сейчас аварийные бригады восстанавливают повреждения.

А в Могилеве из-за сильного ливня под водой оказались около десятка участков дорог. На несколько часов в районе затопления остановилось движение общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Погода в Беларуси

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