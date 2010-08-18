В Беларуси хозяйничает грозовой фронт, наибольший удар пришёлся на Минскую область

В Беларуси снова генеральная уборка. Капризы природы, в прямом смысле слова, наломали немало дров. Более 500 населённых пунктов на время остались без электричества. В Колядичах сильными порывами ветра сорвало крыши с жилых домов.

От ураганного беспредела у многих, в прямом смысле, крышу снесло. Переливание из полного в пустое ведро для потерпевших от стихии сегодняшней ночью стало обычным делом.

Надежда Хаткевич:

Гудело, свистело, мы думали, может, самолёт какой падает. Всё надо переклеивать, обои переклеивать, отстали, ущерб очень большой.

Но настоящим рекордсменом посёлка стал Сергей Владимирович. Крыша его жилища не просто прохудилась. Куски разлетелись по всем окрестностям в радиусе двухсот метров.

Сергей Слободник:

Сильно ударило, затрясло, поднялся свист и всё. В окно смотришь — темнота, мгла — ничего не видно, а потом минут пять и стихло. Мы на улицу вышли, и уже звёзды были видны. Я такого за свою жизнь ещё не видел.

Упавшие деревья обесточили сотни населённых пунктов по всей стране. Вилейский и Мядельский районы целиком остались без электричества. Сегодня свет в окошке появился у всех. Подача электроэнергии восстановлена. Материальный ущерб в масштабах страны и личных хозяйств продолжают подсчитывать.

Игорь Шумский:

Побило стойку, лобовое, побило капот, крылья с двух сторон поцарапаны и крыша...

Стихия повредила не только автомобили, но и транспортные развязки. В Могилёвской области упавшие на железнодорожное полотно деревья на полтора часа задержали поезда, направлявшиеся в Крым. В результате ЧП никто не пострадал.

Олег Костюков, заместитель начальника службы пути Белорусской железной дороги:

Было задействовано 3 бригады общей численностью 16 человек. Движение на данном перегоне было восстановлено в короткий срок.

Сильный ветер был отмечен во всех регионах Беларуси. Его порывы достигали 23 метров в секунду. Всего же из-за грозы пострадало более 500 населённых пунктов. В течение дня практически все последствия урагана устранены. Восстановлено электроснабжение, ведутся работы по ремонту кровли. Пострадавшим сельсоветы выделят материальную помощь. Ущерб даже в периметре одной деревни сильно разнится.

Мария Герменчук, директор департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Высотные дома, низкие дома, наличие деревьев, скверов тоже создают определённый микроклимат, который либо способствует рассеянию грозовых облаков, либо конденсации и выпадению осадков.

Ликвидировать все последствия урагана за 2,5 месяца. Такое решение принято вчера на оперативном заседании штаба. Работа предстоит колоссальная — только в лесах нужно убрать 840 тысяч кубометров поваленных деревьев. А сегодня синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. Ливни и грозы ожидаются по всей территории страны. Из большого плюса уходит и температура. Аномальная жара покинула территорию. Нынешнее лето со своими рекордами, несомненно, войдет в историю.