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В Батуми из кранов вместо воды потекла нефть

05 сентября 2011 06:39
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В Батуми из водопроводных кранов потекла нефть. Инцидент произошел в поселке Барцхана, жители которого теперь вынуждены использовать в качестве питьевой воды дождевую, передает «Маяк».Из-за загрязнения системы водоснабжения у многих жителей вышли из строя водонагревательные приборы и стиральные машины.

По словам специалистов, нефть в водопровод попала из расположенного поблизости поврежденного нефтепровода.

Между тем руководство нефтяного терминала заверяет, что ранее имевшиеся повреждения на линии полностью ликвидированы и что не знают, каким образом нефть попала в водопровод.

Ведется расследование.

# происшествия

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