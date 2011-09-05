В Батуми из кранов вместо воды потекла нефть

В Батуми из водопроводных кранов потекла нефть. Инцидент произошел в поселке Барцхана, жители которого теперь вынуждены использовать в качестве питьевой воды дождевую, передает «Маяк».Из-за загрязнения системы водоснабжения у многих жителей вышли из строя водонагревательные приборы и стиральные машины.



По словам специалистов, нефть в водопровод попала из расположенного поблизости поврежденного нефтепровода.



Между тем руководство нефтяного терминала заверяет, что ранее имевшиеся повреждения на линии полностью ликвидированы и что не знают, каким образом нефть попала в водопровод.



Ведется расследование.



