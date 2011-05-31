В башкирском поселке Урман из-за жары взрываются снаряды

Минувшей ночью в башкирском поселке Урман снова были слышны взрывы. Из-за жары воспламенился порох на военном арсенале, начали детонировать уцелевшие ранее снаряды.

Жителей поселка вновь пришлось эвакуировать. В пунктах временного размещения оказались десятки людей.

Первые взрывы раздались на складе боеприпасов 26 мая. В результате инцидента было уничтожено полсотни строений. Без крыши над головой остались более сотни человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 12 человек. В поселке Урман, где проживают более 2,5 тысячи человек, сгорело несколько десятков строений, более тысячи домов было повреждено.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следователи считают виновником рядового Сергея Деняева, который работал с боеприпасами. Ему грозит наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком до двух лет.