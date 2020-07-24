В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина нашел снаряд возле дома.

По информации УВД Брестского облисполкома, поступило сообщение о боеприпасе, который нашли около деревни Столовичи.

Мужчина рассказал, что копал траншею на придомовой территории, чтобы залить фундамент. Местный житель наткнулся на взрывоопасный предмет из металла.