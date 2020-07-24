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В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ

24 июля 2020 08:48
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Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина нашел снаряд возле дома.   

По информации УВД Брестского облисполкома, поступило сообщение о боеприпасе, который нашли около деревни Столовичи.  

Мужчина рассказал, что копал траншею на придомовой территории, чтобы залить фундамент. Местный житель наткнулся на взрывоопасный предмет из металла.  

В Барановичском районе мужчина копал траншею и нашёл снаряд времён ВОВ-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где был найден боеприпас, оперативно перекрыли и обследовали. Другие снаряды не были обнаружены.  

По оценкам экспертов, найденным объектом является артиллерийский снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны.  

Боеприпас уничтожили.  

В конце апреля в Барановичском районе лесник нашёл снаряды времен ВОВ (читать далее).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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