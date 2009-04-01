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В Барановичах взорвался грузовой автомобиль

01 апреля 2009 18:59
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По предварительной информации, в машине находились баллоны с газом.

Взрыв был достаточно сильным. В соседних домах вылетели стекла. Затем начался пожар. На момент ЧП в грузовике находились четверо рабочих. 52-летний монтажник от полученных травм скончался на месте, еще один с многочисленными ожогами доставлен в больницу.  Двое рабочих не пострадали. Машина принадлежала одной из строительных организаций Барановичей. Одна из предварительных версий — нарушение техники безопасности.  Проверку проводит прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

- Произошел взрыв баллонов, которые перевозились в кузове, - рассказала телеканалу СТВ Ольга Дмитрук, старший помощник прокурора Брестской области. -  После взрыва начался пожар, к сожалению, из-за этого  погиб один из работников СПМК, второй значительные термические ожоги. К счастью, двое работников не пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2ст. 306 «нарушение правил охраны труда по неосторожности, повлекшие смерть человека». В ходе предварительного расследования будет устанавливаться причина взрыва баллонов, которая в настоящее время пока неизвестна.

Аналогичное ЧП произошло около месяца назад в Пружанском районе. Тогда от взрыва газового баллона в грузовике пострадали пятеро рабочих.

# происшествия

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