В Барановичах на пешеходном переходе микроавтобус насмерть сбил 13-летнюю девочку

Новости Беларуси. В Барановичах на пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.

По информации МВД, авария случилась 22 июля днем. За рулем грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter находился 57-летний мужчина. Он сбил 43-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь. Ребенок скончался на месте аварии, женщина не пострадала.