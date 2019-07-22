В Барановичах на пешеходном переходе микроавтобус насмерть сбил 13-летнюю девочку

Новости Беларуси. В Барановичах на пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.
По информации МВД, авария случилась 22 июля днем. За рулем грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter находился 57-летний мужчина. Он сбил 43-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь. Ребенок скончался на месте аварии, женщина не пострадала.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».
В середине июля в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру на скорости 100 км/ч (читать далее).