В Барановичах молодой парень попал под тепловоз

Новости Беларуси. В Барановичах тепловоз травмировал парня.

По информации УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером второго сентября. На пешеходном настиле около остановочного пункта «Локомотивное депо» маневровый тепловоз травмировал 21-летнего парня.

Предварительно, машинист заметил молодого человека на расстоянии в 20 метров и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавший был госпитализирован. Молодой человек был трезв.

Проводится проверка.