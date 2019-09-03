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В Барановичах молодой парень попал под тепловоз

03 сентября 2019 12:44
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Новости Беларуси. В Барановичах тепловоз травмировал парня.  

По информации УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером второго сентября. На пешеходном настиле около остановочного пункта «Локомотивное депо» маневровый тепловоз травмировал 21-летнего парня.  

Предварительно, машинист заметил молодого человека на расстоянии в 20 метров и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось.  

Пострадавший был госпитализирован. Молодой человек был трезв.  

Проводится проверка.  

Летом этого года мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов (читать далее).  

# ЧП # происшествия

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