В Багдаде взорвался заминированный автомобиль

Мишенью террориста-смертника, который находился за рулем, стал полицейский участок в районе Аль-Кахира.

11 человек погибли, 38 получили ранения. Повреждено здание участка и близлежащие постройки.

Несмотря на «месяц молитв и умиротворения» рамадан, в Ираке едва ли не ежедневно совершаются теракты против силовых структур и мирного населения. Так, неделю назад в результате взрыва в центре регистрации новобранцев для иракской армии погибли 57 человек, 123 были ранены.

В МВД уверены, что за акцией, ставшей самой кровавой за год, стояли боевики, связанные с «Аль-Каидой». Ответственность за нынешний теракт пока никто не взял.