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В автопарке в Борисове ночью 24 января сгорел микроавтобус

24 января 2013 07:24
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Новости Беларуси. Минувшей ночью в Борисове горел автопарк. Частное унитарное предприятие лишилось микроавтобуса. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре поступило от сторожа, который обходил территорию в первом часу ночи.

Всего в автопарке 6 боксов с автомобилями различной грузоподъемности. В одном из них находилась установка для оснащения автомобилей газовым оборудованием.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание за полчаса и предотвратили угрозу взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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