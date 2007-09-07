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В автоаварии в Турции пострадали белорусы

07 сентября 2007 11:49
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Пострадали 11 человек, в том числе туристы из Беларуси и России. Гражданин Украины, руководитель группы, погиб.Авария произошла, когда автобус следовал из курортного места Белек в аэропорт. На одном из перекрестков, по предварительной информации, автобус столкнулся машиной. В автобусе находились шесть граждан России и пять - Беларуси. Двое из них госпитализированы. Это супружеская пара, которая проводила в Турции медовый месяц. Женщина получила ушибы, у ее мужа - травма глаза.
Посольство Беларуси оказывает все необходимое содействие нашим гражданам. Остальные  белорусы не пострадали и уже вылетели на родину.
# происшествия

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