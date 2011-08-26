Прямой эфир

В Австрии задержан 80-летний мужчина, который 40 лет держал в заточении и насиловал двух своих дочерей

26 августа 2011 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он был арестован на севере страны, недалеко от города Брауна.

Мужчина обвиняется в том, что в течение 40 лет держал в заточении и насиловал двух своих дочерей — одну с 4-летнего возраста, другую — с 12 лет. Сейчас им, уже 45 и 53 года. Уголовное дело полиция смогла возбудить лишь после того, как женщинам удалось сбежать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это уже не первый подобный случай. В 2009 году страну потрясла история Йозефа Фрицля, который 24 года удерживал и насиловал собственную дочь. Он был приговорён к пожизненному заключению.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
25 августа 2011 12:49

В аэропорту Кишинева проводится эвакуация из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе

25 августа 2011 06:40

В штате Северная Каролина из-за надвигающегося урагана «Айрин» началась массовая эвакуация людей

24 августа 2011 13:50

Поджоги машин перекинулись на немецкий Дюссельдорф