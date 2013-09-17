В Австрии преступник, пытаясь избежать наказания, убил двух полицейских и врача «скорой помощи»

Новости Австрии. Полиция Австрии развернула операцию по поимке опасного преступника, который вместе с заложником забаррикадировался у себя в доме. По некоторым данным, там находятся двое маленьких детей.

Трагедия разыгралась накануне в небольшой деревушке недалеко от Вены. Полиция давно следила за мужчиной-браконьером. При потытке его задержания, австриец оказал сопротивление, убив при этом двух полицейских и врача «скорой помощи».

На данный момент дом злоумышленника оцеплен полицией. На место преступления вызваны бойцы спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.