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В Австралии спасатели не справляются с лесными пожарами. Полыхают национальные парки

18 января 2013 11:38
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Новости Австралии. Лесные пожары «берут» австралийские города в плотное кольцо. Число очагов растет. Хуже всего ситуация в юго-восточных районах.

В штате Виктория пожары подобрались вплотную к ряду населенных пунктов, в том числе крупным городам. 25 тысяч гектаров леса полыхают недалеко от Мельбурна. Огонь видно на десятки километров вокруг. Полыхают национальные парки. 

В Новом Южном Уэльсе выгорели более полусотни жилых домов. Пожарные борются с пламенем и днем, и ночью. Но из-за сильной жары и сухого ветра огонь поглощает всё новые территории. В Сиднее, к примеру, сегодня побит температурный рекорд 74-летней давности. Столбик термометра замер на отметке почти в 46 градусов. Человеческих жертв пока удается избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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