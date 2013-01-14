В Австралии из-за лесного пожара серьезно пострадала крупнейшая обсерватория

Новости Австралии. Лесные пожары на юго-востоке Австралии разыгрались не на шутку. В результате разгула стихии серьезно пострадала крупнейшая в стране обсерватория. Выгорели жилые здания. Телескопы и сотрудники остались целы.

Однако синоптики бьют тревогу. Небывалая жара, которая и стала причиной столь масштабных пожаров, продолжается в Австралии уже несколько дней. И по прогнозам зной продолжится. Наиболее напряженная обстановка - на юге страны, в частности, в Тасмании. Там выгорело уже около 40 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.