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В Австралии из-за лесного пожара серьезно пострадала крупнейшая обсерватория

14 января 2013 11:02
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Новости Австралии. Лесные пожары на юго-востоке Австралии разыгрались не на шутку. В результате разгула стихии серьезно пострадала крупнейшая в стране обсерватория. Выгорели жилые здания. Телескопы и сотрудники остались целы.

Однако синоптики бьют тревогу. Небывалая жара, которая и стала причиной столь масштабных пожаров, продолжается в Австралии уже несколько дней. И по прогнозам зной продолжится. Наиболее напряженная обстановка - на юге страны, в частности, в Тасмании. Там выгорело уже около 40 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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