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В Австралии 200 тысяч жителей отрезаны наводнением, ущерб оценивается в миллиард долларов

02 января 2011 15:34
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Жертвой разгула стихии стал, по меньшей мере, один человек.

В восточной части страны затоплены железные дороги и автомагистрали. Из воды видны лишь крыши домов и верхушки деревьев. Всего от разгула стихии пострадали 22 города.

Однако огромный ущерб нанесен не только жилому сектору, но и сельскому хозяйству, а также угледобывающей отрасли. Наводнение привело и к закрытию основного порта страны. По предварительным данным, ущерб от наводнения оценивается почти в миллиард долларов.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны, дожди в этом регионе продолжатся.

# Природные катаклизмы # Наводнение

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