В Австралии 200 тысяч жителей отрезаны наводнением, ущерб оценивается в миллиард долларов

Жертвой разгула стихии стал, по меньшей мере, один человек.

В восточной части страны затоплены железные дороги и автомагистрали. Из воды видны лишь крыши домов и верхушки деревьев. Всего от разгула стихии пострадали 22 города.

Однако огромный ущерб нанесен не только жилому сектору, но и сельскому хозяйству, а также угледобывающей отрасли. Наводнение привело и к закрытию основного порта страны. По предварительным данным, ущерб от наводнения оценивается почти в миллиард долларов.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны, дожди в этом регионе продолжатся.