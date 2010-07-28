В авиакатастрофе в Пакистане погибли все 152 человека

Об этом свидетельствуют последние официальные данные. Тела пассажиров найдены.

Лайнер местной авиакомпании направлялся из Карачи в столицу Пакистана и упал при заходе на посадку в предгорьях Гималаев. Из-за загруженности аэропорта в Исламабаде авиадиспетчеры дали команду зайти на повторную посадку. Но пилоты начали снижение раньше срока и на полной скорости врезались в горы.

Возможно, причиной крушения стала плохая погода. В районе происшествия — сильный туман и дождь. Власти не исключают и версию теракта. Эксперты продолжают работать на месте трагедии. «Черные ящики» обнаружены.

Завтра в стране — день траура.