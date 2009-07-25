В авиакатастрофе в Иране погибли трое россиян

Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщалось ранее, следовавший из Тегерана самолет местной авиакомпании Aria Air совершил экстренную посадку в аэропорту иранского города Мешхед в пятницу вечером. На его борту находились 160 человек. При посадке у лайнера загорелось шасси, он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате аварии у него разрушилась передняя часть фюзеляжа.

По данным российского МИДа, в катастрофе погибли 17 человек, еще 30 получили ранения (ранее местные СМИ сообщали о 20 пострадавших). В сообщении уточняется, что самолет был взят в лизинг у казахстанской авиакомпании и его экипаж состоял из пяти граждан этой страны. По данным МИД Казахстана, все они погибли в катастрофе, сообщает Lenta.ru.