В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб

Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария. Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi с четырьмя людьми в салоне двигалась по трассе Барановичи – Гродно в сторону Волковыска. На 107 км автодороги машина съехала в кювет и наехала на сосну.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Сидевшая на переднем сиденье пассажирка не пострадала, водитель и ехавшая на заднем сиденье справа девушка были помещены в медучреждение. Сидевшая на заднем сиденье слева пассажирка погибла на месте.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома