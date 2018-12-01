В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб
Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария.
Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi с четырьмя людьми в салоне двигалась по трассе Барановичи – Гродно в сторону Волковыска. На 107 км автодороги машина съехала в кювет и наехала на сосну.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Сидевшая на переднем сиденье пассажирка не пострадала, водитель и ехавшая на заднем сиденье справа девушка были помещены в медучреждение. Сидевшая на заднем сиденье слева пассажирка погибла на месте.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Возбуждено уголовное дело.
Осенью 2018 года под Полоцком 27-летний бесправник на иномарке врезался в дерево.
Водитель погиб – здесь подробности.