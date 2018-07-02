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В аварии в Грузии пострадали 25 белорусов. 22 уже выписали из больниц

02 июля 2018 14:20
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Новости Беларуси. 1 июля в Грузии 25 белорусов попали в ДТП. На следующий день 22 из них уже выписали из медучреждений.  

«21 человек планирует завтра вылететь в Беларусь из Тбилиси. 3 пострадавших, из которых один успешно прооперирован, остаются в Грузии», – говорится в сообщении на Twitter-странице МИД Беларуси.  

Авария случилась в воскресенье, когда автобус с 27 туристами ехал по перевалу. В определённый момент транспортное средство упало в овраг с высоты нескольких метров.  

Пострадавшим была оказана помощь – подробнее здесь.  

# Авария # происшествия

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