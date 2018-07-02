В аварии в Грузии пострадали 25 белорусов. 22 уже выписали из больниц

Новости Беларуси. 1 июля в Грузии 25 белорусов попали в ДТП. На следующий день 22 из них уже выписали из медучреждений.

«21 человек планирует завтра вылететь в Беларусь из Тбилиси. 3 пострадавших, из которых один успешно прооперирован, остаются в Грузии», – говорится в сообщении на Twitter-странице МИД Беларуси.

Авария случилась в воскресенье, когда автобус с 27 туристами ехал по перевалу. В определённый момент транспортное средство упало в овраг с высоты нескольких метров.